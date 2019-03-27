После обращения ОНФ в прокуратуру в Кольском районе перестали складировать грунт на сельскохозяйственных землях

Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура подтвердила выявленные активистами ОНФ экологические нарушения на сельскохозяйственных землях в поселении Междуречье, где складируются отходы. Территории находятся в аренде крупного сельхозпредприятия. Надзорное ведомство также внесло представление руководству регионального управления Росприроднадзора, куда общественники обратились по итогам рейда. Сейчас грунт на участке уже не складируют.

По словам местных жителей, в 500 метров от пересечения дорог в сторону Полярного по направлению к поселку неизвестные складируют отходы на земли сельскохозяйственного назначения.

«Как нам удалось узнать по итогам рейда, на земли, принадлежащие сельскому поселению Междуречье Кольского района, вывозили песок, торф, суглинок. В результате произошло захламление близлежащей территории и сельскохозяйственных земель и, как следствие, нарушение плодородного слоя почвы. Однако в управлении Росприроднадзора по Мурманской области с нашими выводами не согласились, сообщив, что складирование грунта на земельном участке не противоречит законодательству, нарушений требований земельного законодательства также выявлено не было. Мы направили этот ответ в природоохранную прокуратуру с просьбой провести свою проверку», – рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области Лариса Круглова.

Проведенная прокуратурой проверка подтвердила, что сельскохозяйственное предприятие использует участок под размещение отходов V класса опасности. Возбуждены дела об административных правонарушениях, а директору организации внесено представление об их устранении. Еще одно представление внесено в отношении исполняющего обязанности руководителя регионального управления Росприроднадзора, потому что при рассмотрении обращения ОНФ экологический надзор велся ненадлежащим образом.

Общественники продолжат держать объект на контроле до тех пор, пока все выявленные в ходе проверок нарушения не устранят полностью.