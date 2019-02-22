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Мурманская область. Арктика22.02.19 14:02

После очередного матча чемпионата России по хоккею с мячом в суперлиге «Мурман» сместился на одиннадцатое место в турнирной таблице

В очередном матче национального первенства по хоккею с мячом в суперлиге «Мурман» принимал восьмикратного чемпиона страны и обладателя Кубка мира 2003 года – архангельский «Водник». Гости открыли счёт на 9-й минуте после розыгрыша углового с правого фланга.

Вскоре жёлто-чёрные нашли возможность для ответа. Наш голкипер Максим Янов, вводя мяч в игру, выбросил его далеко вперёд на Николая Дмитрова. Защитник вышел один на один с вратарём архангелогородцев и  восстановил равновесие – 1:1. Впрочем, первый тайм остался за хоккеистами из столицы Поморья, которые забили второй гол заполярному клубу.

После перерыва гости смогли увеличить своё преимущество, заставив Максима Янова вынимать из сетки третий мяч. Это вынудило главного тренера жёлто-чёрных Сергея Чернецкого взять тайм-аут. Пауза принесла свои плоды. Нападающий Эдуард Кондратьев, которому ассистировал Денис Корев, сократил разрыв в счёте – 2:3.

Однако «Воднику» удалось ещё дважды поразить цель: сначала с пенальти, а затем с игры.

В итоге мурманчане уступили с результатом – 2:5. С 29 очками они опустились на одиннадцатое место в турнирной таблице. В воскресенье, 24 февраля им предстоит принимать серебряного призёра предыдущего национального первенства, красноярский «Енисей». Начало матча на стадионе «Строитель» в 13.00. Вход свободный. Зрителей ждут розыгрыши призов и другие приятные сюрпризы.

 

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