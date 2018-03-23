После показа в Мурманске фотовыставка «Европа в объективе» будет экспонироваться в музеях области

В Культурно-выставочном центре Русского музея открылась выставка «Европа в объективе». Пейзажная фотоистория Сергея Чудова, одного из лауреатов республиканского фотоконкурса «Коми кРАЙ», сыктывкарского фотографа-путешественника. Как отмечает автор, «Европа в объективе» – это взгляд одного человека на мир через объектив фотоаппарата.

Посетители увидели работы автора, на которых запечатлены различные города и памятники архитектуры, отражающие национальный колорит, а также природные красоты стран Европы. На двадцати семи фотографиях проекта – норвежские и швейцарские пейзажи, улицы Хельсинки, соборы Флоренции и Зальцбурга, красоты Северо-Запада России.

Это вторая персональная выставка Сергея Чудова. После выставки в Мурманске, его работы отправятся экспонироваться в музеи Мурманской области.

Выставка будет работать до 29 апреля.