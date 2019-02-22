После пожара «машем руками»

12 февраля в селе Кузомень произошёл пожар в филиале № 1 МБОУ СОШ № 4. Ненадлежащее содержание автоподъезда к селу Кузомень повлекло невозможность сотрудников пожарной части из п.Умба прибыть своевременно к месту возгорания. Прокуратурой района была проведена проверка деятельности ООО «Техпром» на предмет соблюдения требований законодательств о безопасности дорожного движения.

В ходе проверки прокуратурой района установлено, что 11 февраля текущего года ООО «Техпром» ненадлежащим образом исполнило свои обязанности по содержанию автоподъезда к селу Кузомень - 4км из 16,5км указанной дороги не были очищены от снега.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурором района в адрес генерального директора ООО «Техпром» внесено представление, результаты рассмотрения которого находятся на контроле в прокуратуре района.