После проведения пенной атаки условный пожар на Мурманской ТЭЦ был ликвидирован

На территории ОАО «Мурманская ТЭЦ» прошли контрольно-проверочные пожарно-тактические учения с подразделениями Мурманского гарнизона пожарной охраны. В рамках учений были проверены уровень подготовки руководящего состава и степень готовности подразделений Мурманского гарнизона ПО к ведению действий по тушению пожара. Также было отработано взаимодействие подразделений пожарной охраны города и администрации объекта.

По легенде учений в результате условного нарушения технологического процесса и несоблюдения техники безопасности при проведении замера уровня нефтепродукта произошёл условный взрыв паровоздушной смеси и условное загорание топочного мазута, крышу резервуара отбросило на 30 метров . Создалась условная угроза распространения горения на соседние резервуары.

По прибытию первых пожарных расчётов был объявлен повышенный ранг пожара. Подавались стволы на охлаждение условно горящего и защиту соседнего резервуаров. Велась подготовка автолестницы к проведению пенной атаки. На месте был организован штаб пожаротушения (в его состав также вошли представители администрации объекта).

После проведения пенной атаки условный пожар был ликвидирован.

В ликвидации условного пожара принимали участие пожарные расчеты ПСЧ-7, ПЧ-12, ОП ПСЧ-1, СПСЧ-3, ПСЧ-1, также привлекались штабной автомобиль и спасатели ММБУ ЕДДС.