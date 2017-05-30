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Мурманская область. Арктика30.05.17 07:20

После проведения пенной атаки условный пожар на Мурманской ТЭЦ был ликвидирован

На территории ОАО «Мурманская ТЭЦ» прошли контрольно-проверочные пожарно-тактические учения  с подразделениями Мурманского гарнизона пожарной охраны. В рамках учений были проверены уровень подготовки руководящего состава и степень готовности подразделений Мурманского гарнизона ПО к ведению действий по тушению пожара. Также было отработано взаимодействие подразделений пожарной охраны города и администрации объекта.

По легенде учений в результате условного нарушения технологического процесса и несоблюдения техники безопасности при проведении замера уровня нефтепродукта произошёл условный взрыв паровоздушной смеси и условное загорание топочного мазута, крышу резервуара отбросило на 30 метров. Создалась условная угроза распространения горения на соседние резервуары.

По прибытию первых пожарных расчётов был объявлен повышенный ранг пожара. Подавались стволы на охлаждение условно горящего и защиту соседнего резервуаров. Велась подготовка автолестницы к проведению пенной атаки. На месте был организован штаб пожаротушения (в его состав также вошли представители администрации объекта).

После проведения пенной атаки условный пожар был ликвидирован.

В ликвидации условного пожара принимали участие пожарные расчеты ПСЧ-7, ПЧ-12, ОП ПСЧ-1, СПСЧ-3, ПСЧ-1, также привлекались штабной автомобиль и спасатели ММБУ ЕДДС.

 

 

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