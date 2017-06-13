После распития алкоголя на рабочем месте, кандалакшанка ограбила кассу павильона, в котором она работала

В полицию Кандалакши с заявлением о краже денежных средств из кассы пункта по оказанию бытовых услуг населению обратился владелец предприятия. Заявитель сообщил, что, прибыв в павильон в конце рабочего дня, он обнаружил, что помещение не заперто, сотрудник на рабочем месте отсутствует, сейф открыт. Также предприниматель обнаружил отсутствие выручки в сумме около 32 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшего, и выяснили, что в хищении денежных средств имеются основания подозревать сотрудницу.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнюю местную жительницу, которая призналась в совершении кражи. Подозреваемая рассказала полицейским, что в течение дня она на рабочем месте употребляла алкоголь. Не дожидаясь окончания рабочего дня, она решила уйти домой, забрав при этом все денежные средства и из сейфа, и из кассы. Причины совершения преступления злоумышленница объяснила тем, что очень нуждалась в денежных средствах, а также алкогольным опьянением. Украденные деньги женщина потратила на продукты, одежду для детей и алкоголь.

Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», по факту кражи в отношении северянки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В отношении женщины избрана мера пресечения - подписка о невыезде.