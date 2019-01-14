После реконструкции станции Волховстрой увеличится пропускная способность грузовых составов на Мурманск

Станцию Волховстрой (Ленинградская область) реконструируют в рамках развития участка Волховстрой-Мурманск для увеличения пропускной способности, сообщает издание «Октябрьская магистраль». Реализация этого проекта позволит проводить приёмоотправочные операции с поездами длиной в 100 условных вагонов и обеспечит достаточную пропускную способность для осуществления перевозок на все расчётные сроки.

В настоящее время на этом направлении используются поезда длиной 57 условных вагонов и весом до 4,6 тысячи тонн. В ближайшем будущем по этому участку должны ходить поезда весом от 6 тысяч до 6,3 тысячи тонн, а с использованием инновационных вагонов грузоподъемностью 76 тонн вес поезда может составить 7,1 тысячи тонн, прогнозируемая длина таких поездов - 71 условный вагон, - отмечает издание.