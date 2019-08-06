После резкого падения, рубль пытается приподняться

Мировые цены на нефть растут сегодня утром в рамках коррекции после двух торговых сессий ощутимого снижения, произошедшего на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Во вторник на рынке нефти отмечается коррекция после активных распродаж на протяжении двух торговых сессий подряд. Напряженность на Ближнем Востоке и опасения за поставку сырья из региона способствуют подъему цен на нефть. Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что страна призвала более чем 60 стран помочь обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы.

В то же время аналитики отмечают, что эскалация торговой напряженности между США и Китаем остается важным фактором для нефтяного рынка. Старший рыночный аналитик «OANDA» Эдвард Мойя, мнение которого приводит агентство Рейтер, полагает, что на рынке нефти сохраняются опасения относительно перспектив спроса на сырье, поскольку последняя эскалация торгового конфликта между США и КНР разрушает надежды на заключение торговой сделки в текущем году.

Торговый конфликт между двумя крупнейшими мировыми потребителями нефти, США и Китаем, усилился 1 августа, когда американский президент Дональд Трамп заявил о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. На этом фоне Народный банк Китая (ЦБ) в понедельник опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Позднее Минфин США включил Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявил, что обратится в ВТО.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,1873 рубля.

По отношению к последней сделке 5 августа доллар снизился на 34,27 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 13,27 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии подешевел на 32 копейки и составил 73,0395 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, подорожал. Рост составил 66,63 копейки.

Разнонаправленная динамика объясняется тем, что рубль в понедельник рубль ослаб на снижении интереса мировых инвесторов к риску из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также в связи с введением против России новых санкций.. Сегодня рубль дорожает к бивалютной корзине, корректируясь вверх после падения накануне на фоне стабилизации внешнего фона и на улучшении ситуации на рынке нефти.