В Мурманской области с 17 августа открывается осенний сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую и боровую дичьВ Мурманской области начала работу «горячая линия» ЖКХ - 8-800-250-78-25
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика06.08.19 10:33

После резкого падения, рубль пытается приподняться

Мировые цены на нефть растут сегодня утром в рамках коррекции после двух торговых сессий ощутимого снижения, произошедшего на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Во вторник на рынке нефти отмечается коррекция после активных распродаж на протяжении двух торговых сессий подряд. Напряженность на Ближнем Востоке и опасения за поставку сырья из региона способствуют подъему цен на нефть. Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что страна призвала более чем 60 стран помочь обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы.

В то же время аналитики отмечают, что эскалация торговой напряженности между США и Китаем остается важным фактором для нефтяного рынка. Старший рыночный аналитик «OANDA» Эдвард Мойя, мнение которого приводит агентство Рейтер, полагает, что на рынке нефти сохраняются опасения относительно перспектив спроса на сырье, поскольку последняя эскалация торгового конфликта между США и КНР разрушает надежды на заключение торговой сделки в текущем году.

Торговый конфликт между двумя крупнейшими мировыми потребителями нефти, США и Китаем, усилился 1 августа, когда американский президент Дональд Трамп заявил о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. На этом фоне Народный банк Китая (ЦБ) в понедельник опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Позднее Минфин США включил Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявил, что обратится в ВТО.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,1873 рубля.

По отношению к последней сделке 5 августа доллар снизился на 34,27 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 13,27 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии подешевел на 32 копейки и составил 73,0395 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, подорожал. Рост составил 66,63 копейки.

Разнонаправленная динамика объясняется тем, что рубль в понедельник рубль ослаб на снижении интереса мировых инвесторов к риску из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также в связи с введением против России новых санкций.. Сегодня рубль дорожает к бивалютной корзине, корректируясь вверх после падения накануне на фоне стабилизации внешнего фона и на улучшении ситуации на рынке нефти.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ России стало некому работать?
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЗарегистрированы шесть кандидатов на пост губернатора
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Иван
07.08.19 06:31
А резервную станцию что трудно ввести в эксплуатацию когда одна ремонтируется перебросить тепло на другую. Или это опять не выгодно?
Комментарий к новости:Заполярную «печь» быстро растопить нельзя!
Наталья
06.08.19 09:46
В "деревяшках" дайте отопление, как больницах и детских садах Кировска. Обогреться обогревателями, как обогревается администрация, мы не можем, проводка старая настолько, что муниципалитет в ответ - р
Комментарий к новости:Заполярную «печь» быстро растопить нельзя!
Денис
04.08.19 19:32
Вопреки законодательству собаководы выгуливают питомцев без поводка и намордника, на улице постоянно приходится беспокоиться за безопасность детей. Говно убирать вообще никого не заставишь. Газоны, тр
Комментарий к новости:Мурманские догхантеры травят собак
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире09:40«Метод Лавровой». Художественный сериал, 3 серия (16+)10:30«Метод Лавровой». Художественный сериал, 4 серия (16+)11:15«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиСредний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную повысился на 0,3%-PRO ВалютуКурс евро подскочил почти на 70 копеек, доллар вырос почти на 15 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС внедряется дополнительная система безопасности-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 августа-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыПенсионные страдания: при Минэкономразвития создана и уже провела первое заседание профильная экспертная группа по НПФ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 298 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика