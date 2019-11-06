После сбоя в работе устройств контактной сети ОЖД задерживаются два пассажирских поезда на Мурманск

Несколько поездов дальнего следования на Октябрьской железной дороге опаздывают после сбоя в работе устройств контактной сети из-за непогоды.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, неблагоприятные погодные условия, наблюдающиеся в регионах северо-запада вечером 5 ноября, привели к сбоям в работе устройств контактной сети на Октябрьской железной дороге. Последствия непогоды устраняются специальной техникой - вибропантографами, убирающими наледь с проводов.

В частности, задерживаются поезда: № 15 Мурманск – Москва (около трёх часов), № 65 Мурманск – Минск (около четырёх часов).

Сообщается, что для пассажиров поездов, задерживающихся в пути на более чем четыре часа, будет организовано питание.

В настоящее время на ОЖД работает оперативный штаб, специалисты предпринимают необходимые меры для нормализации графика движения поездов.