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Мурманская область. Арктика06.02.20 07:30

После сигнала ОНФ виновника образования свалки на улице Журбы в Мурманске привлекут к административной ответственности

В Минобороны подтвердили выявленные активистами ОНФ нарушения природоохранного законодательства на ул. Журбы в Мурманске. В адрес ответственных лиц вынесены представления.

Эту территорию общественники не раз проверяли в ходе мониторинга объектов несанкционированного размещения строительных отходов. В разгар сезона реконструкций сюда в больших объемах складировали образовавшийся мусор и лом. По результатам проверок активисты ОНФ направили обращение в прокуратуру и администрацию Мурманска с просьбой восстановить нарушенные права граждан на благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности.

«В региональном экологическом центре Северного Флота Минобороны России, куда было передано обращение, сообщили: проведенная по поручению военной прокуратуры – войсковой части 77940 проверка показала, что под слоем снега, действительно, скрыта свалка отходов в виде кусков асфальта, бетонных плит с арматурой, брошенных деревянных конструкций. Земельный участок расположен между д. №2а/1 (гарнизонный военный суд) и д. № 2а по ул. Журбы, где находятся частный шиномонтаж и автомойка, - именно их собственник, как выяснилось в ходе расследования, допустил скопление строительного мусора. Он предназначался для обустройства земельного участка асфальтовым покрытием», - рассказала член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Светлана Рудакова.

Военной прокуратурой – войсковой частью 77940 вынесено два представления: в адрес начальника отделения ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений Минобороны РФ» и командиру воинской части 01196, которая является пользователем превратившегося в свалку земельного участка, за низкий контроль состояния земель, подведомственных Минобороны. В настоящее время проводится работа по привлечению виновника свалки строительных отходов к административной ответственности и понуждению ликвидировать допущенные нарушения.

Активисты ОНФ продолжают держать ситуацию на контроле.

 

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