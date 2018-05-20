После совместного распития спиртного житель Колы побил своего собутыльника

На пульт оперативного дежурного ОМВД России по Кольскому району поступило сообщение о госпитализации из квартиры по улице Молодежной в медучреждение мужчины 1982 года рождения с телесными повреждениями в виде резаной раны шеи.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно–розыскных мероприятий подозреваемый – 36-летний житель Колы, ранее судимый за кражу и умышленное причинение легкого вреда здоровью, - задержан и доставлен в отдел полиции.

Северянин признался в содеянном и рассказал, что между ним и потерпевшим произошел конфликт на почве внезапно возникших неприязненных отношений после совместного распития спиртных напитков. В ходе ссоры он причинил знакомому телесные повреждения, которые квалифицируются как легкий вред здоровью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.115 УК РФ «Умышленное причинения легкого вреда здоровью». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.