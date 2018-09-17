После укрепления на прошлой неделе рубль начал снижение

Мировые цены на нефть сегодня утром незначительно снижаются, поскольку инвесторы продолжают отыгрывать пятничные данные о росте числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов обратили внимание на пятничные данные от американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes, a GE Company» об увеличении количества нефтяных буровых установок в США по итогам недели, завершившейся 14 сентября. Так, количество работающих нефтяных буровых установок в США выросло на семь штук, или на 0,8%, до 867 единиц.

Кроме того, давление на рынок нефти оказывают опасения, связанные с торговым конфликтом между США и Китаем. Трейдеры опасаются, что он может в итоге негативно отразиться на спросе на сырьё.

По данным газеты «Wall Street Journal», президент США Дональд Трамп планирует объявить о введении новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов уже 17-18 сентября. При этом источники сказали изданию, что в случае введения американской стороны очередных торговых пошлин Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США.

«Напряженность в торговых отношениях между США и Китаем может усилиться на этой неделе, учитывая субботние сообщения газеты «Wall Street Journal» о том, что президент Трамп планирует объявить в течение нескольких дней новые пошлины на китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов, которые вступят в силу в течение нескольких недель», — приводит агентство «S&P» мнение аналитиков «UOB».

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 68,2229 рубля. По отношению к последней сделке 14 сентября доллар подорожал на 17 копеек. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 6 копеек.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии вырос на 21,53 копейки и составил 79,3153 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, снизился. Падение составило 63,68 копейки.