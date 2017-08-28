После урагана «Харви» в США доллар пытается подняться
Мировые цены на нефть сегодня утром торгуются без единой динамики на обеспокоенности инвесторов по поводу последствий урагана «Харви», свидетельствуют данные торгов.
Рынок реагирует на последствия урагана «Харви» в США, который привёл к снижению нефтедобычи в стране. Так, Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США сообщило 26 августа о том, что добыча «чёрного золота» в Мексиканском заливе уменьшилась почти на 25% из-за урагана.
Работающие на шельфе Мексиканского залива нефтегазовые компании США эвакуировали свыше 110 морских добычных платформ и буровых установок. «Нефтеперерабатывающим мощностям Техаса может быть нанесён значительный долгосрочный ущерб», - приводит агентство «Рейтер» слова старшего рыночного аналитика «OANDA» Джеффри Халли. «Харви» стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм «Катрина», который привёл к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.
В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,6736 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 47,4 копейки. К последней сделке 25 августа доллар подрос на 9,86 копейки.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, повысился на 31,09 копейки и составил 70,0104 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 11,04 копейки.