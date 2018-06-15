После вчерашнего падения доллар пошёл вверх

Мировые цены на нефть сегодня утром в минусе, укрепление доллара после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) сдерживает нефтяные цены, при этом инвесторы опасаются возможного увеличения добычи странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Американская валюта получила поддержку после заседания ЕЦБ, по итогам которого регулятор объявил о намерении сократить объемы выкупа активов с рынка с октября до конца текущего года до 15 миллиардов евро в месяц с нынешних 30 миллиардов евро. После этого, как ожидается, покупки будут свернуты. Регулятор также сообщил, что планирует удерживать ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до лета 2019 года.

В результате курс евро к доллару опустился на 2%. Более дорогой доллар негативно сказывается на сырьевых ценах, в том числе нефтяных, так как в таком случае сырьё становится более дорогим для инвесторов, владеющих другой валютой.

Трейдеры также оценивают заявление министра энергетики РФ Александра Новака. В четверг министр сообщил, что Россия и Саудовская Аравия выступают за постепенное наращивание добычи нефти, и страны ОПЕК+ могли бы рассмотреть увеличение добычи в объёме до 1,5 миллиона баррелей в сутки в рамках смягчения венской сделки.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,5458 рубля. По отношению к последней сделке 14 июня доллар снизился на 8,42 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 29,5 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился почти на 30 копеек и составил 72,3017 рубля. К официальному курсу евро упал на 1,26 рубля.