После вчерашнего скачка вверх доллар и евро покатились вниз

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются после вышедших данных о росте добычи этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

В среду вечером Минэнерго США сообщило, что за неделю, закончившуюся 8 июня, добыча нефти в стране выросла на 100 тысяч баррелей в сутки, или на 0,9%, до 10,9 миллиона баррелей в сутки.

Инвесторы обращают внимание и на опубликованный ранее доклад Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно документу, страны ОПЕК в мае увеличили добычу нефти на 50 тысяч баррелей в сутки, до 31,69 миллиона баррелей в день.

Напомним, в мае министры энергетики РФ и Саудовской Аравии сообщили о возможном увеличении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, ограничивающего производство «чёрного золота», со второго полугодия. Решение об этом может быть принято на встрече представителей стран соглашения 23 июня в Вене.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,3875 рубля. По отношению к последней сделке 13 июня доллар снизился на 14,75 копейки к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала почти на 73 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 6 копеек и составил 73,70 рубля. Однако к официальному курсу евро снизился на 43,65 копейки.