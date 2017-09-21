После вмешательства ОНФ и редакции «Арктик-ТВ» дом на улице Генералова в Мурманске признали аварийным

После вмешательства активистов Общероссийского народного фронта в Мурманской области и редакции «Арктик-ТВ» дом на улице Генералова в областном центре признали аварийным.

На то, что старое деревянное здание № 24/9 на улице Генералова давно не соответствует ни одному современному стандарту и непригодно для жизни, эксперты региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» обращали внимание зимой, а редакция «Арктик-ТВ» уже летом этого года. В течение многих лет здесь наблюдались серьёзные проблемы с канализацией. Как результат, нечистоты поднимались в одну из квартир, заливая ванную комнату.

«Ни о каком соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических и гигиенических нормативов в этом доме и речи не идет – жить в таких условиях опасно. Люди неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбами отремонтировать канализацию, но вместо проведения серьезных работ им лишь периодически откачивали воду из подвальных помещений, которая появлялась вновь, – рассказал эксперт региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Андрей Левин. – По факту неудовлетворительного обслуживания дома нами было направлено обращение в надзорные органы с просьбой принять меры реагирования в отношении управляющей компании и в ГЖИ для инициирования процесса признания строения аварийным. И вот спустя семь месяцев наконец появился результат: после технического обследования состояния дома № 24/9 по улице Генералова здание признано аварийным ввиду аварийного состояния деревянных фундаментов и несущих стен».

Уровень физического износа дома специалисты оценили в 73%. А в связи с обрушением обшивки потолка в квартире № 2 в августе этого года и наличием угрозы повторного обрушения комитетом имущественных отношений Мурманска было принято решение расселить жителей первого подъезда – пока в маневренный фонд.

«Другие ветхие дома, расположенные поблизости, уже давно признаны аварийными. Наконец-то власти обратили внимание и на это здание. Региональное отделение ОНФ оставляет на контроле переселение людей в благоустроенное жилье», – резюмировал Левин.