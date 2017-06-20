После вмешательства прокурора задолженность по заработной плате работникам МКП «Жилищное хозяйство» выплачена в полном объёме

Прокуратурой Печенгского района по факту задержки выплаты заработной платы 13 работникам МКП «Жилищное хозяйство» муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области в отношении руководителя предприятия вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).

По результатам рассмотрения постановления прокурора Государственной инспекцией труда в Мурманской области директор предприятия признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

После вмешательства прокурора задолженность по заработной плате выплачена работникам в полном объеме.