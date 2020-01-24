Мурманские КВНщики продемонстрировали беспрецедентный результат - Алексей ВеллерПрогнозные ресурсы по никелю и металлам платиновой группы увеличатся вдвое - хороший вклад в базу региона
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика24.01.20 07:45

После встречи с жителями Ленинского округа - на бесхозные территории

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора вчера встретился с жителями Ленинского административного округа в здании Детской школы искусств на улице Торцева, 14. Несколько десятков вопросов горожан в течение трёх часов. Одними из самых острых тем стали вопросы качества предоставляемых коммунальных услуг и недавняя ситуация с организацией общих собраний собственников многоквартирных домов.

Глава администрации города разъяснил, что только сами собственники имеют возможность выбора управления своим домом и могут заставить управляющие организации работать добросовестно.

Также мурманчанами были затронуты темы благоустройства дворовых территорий, работы общественного транспорта, качества горячей воды в Ленинском округе. Евгений Никора напомнил, что с советских времен там действует открытая система горячего водоснабжения. В настоящее время просчитываются варианты перехода на более современную закрытую систему.

Ряд вопросов касался организации спортивных и детских площадок, а также ремонта проезжей части улицы Сафонова.

Глава администрации города Мурманска заверил, что в планы по развитию и благоустройству заполярной столицы на ближайший год входит реконструкция стадиона на территории гимназии № 9 (ул. Ивченко, 15), и обновление дороги на улице Сафонова.

Как отметил Евгений Никора, ни один поступивший вопрос не останется без ответа. Так, ситуацию по содержанию и очистке лестницы, ведущей к поликлинике № 1 на Лобова и наведение порядка на бесхозной территории на улице Свердлова глава администрации города взял на контроль незамедлительно – отправился лично осмотреть эти объекты после окончания встречи.

– Отчёт по решению каждого вопроса, заданного сегодня, будет представлен жителям округа на следующей встрече, – проинформировал Евгений Никора. – Такой формат общения с мурманчанами будет проходить каждый месяц во всех округах города поочерёдно.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРуководители 88% организаций оптовой торговли оценили экономическую ситуацию в регионе как «благоприятную» и «удовлетворительную»
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Ирина
23.01.20 18:32
Наш двор (Орликовой 53-55) не исключение из общей картины состояния дворов. Правда, в эту зиму грейдер уже почаще проходит по нему, но, к сожалению, в основном туда-обратно. Но как заставить чистить
Комментарий к новости:Снежная зима – беда для нерадивых УК
Андрей
22.01.20 15:33
Нам фиалетово кто хозяин - баню верните народу!
Комментарий к новости:«Здоровье» «победило» «Громаду»
Илона
17.01.20 14:46
Большое спасибо за ответ!!! в моей квартире все в порядке, течет у соседей ниже этаже, это маленькое пояснение.
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:00«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)15:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиСеверян в декабре порадовало снижение цен на сахарный песок, а огорчил рост стоимости услуг железнодорожного и воздушного транспорта-PRO ВалютуКурс евро снизился на 39 копеек, доллар теряет почти 15 копеек-PRO ЭнергетикуВ ноябре в Мурманской области отмечен значительный рост энергопотребления-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 января-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыГосдума единогласно приняла в первом чтении поправки в Конституцию РФ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
06.01.20: В преддверии Рождества Владимир Жириновский во время посещения новогодней ярмарки в Москве раздавал гражданам деньги, приговаривая: «Дети, инвалиды. Кто ещё? Сироты, крепостные, холопы». Как Вы относитесь к таким действиям политика федерального уровня?Проголосовало: 457 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика