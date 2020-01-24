После встречи с жителями Ленинского округа - на бесхозные территории

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора вчера встретился с жителями Ленинского административного округа в здании Детской школы искусств на улице Торцева, 14. Несколько десятков вопросов горожан в течение трёх часов. Одними из самых острых тем стали вопросы качества предоставляемых коммунальных услуг и недавняя ситуация с организацией общих собраний собственников многоквартирных домов.

Глава администрации города разъяснил, что только сами собственники имеют возможность выбора управления своим домом и могут заставить управляющие организации работать добросовестно.

Также мурманчанами были затронуты темы благоустройства дворовых территорий, работы общественного транспорта, качества горячей воды в Ленинском округе. Евгений Никора напомнил, что с советских времен там действует открытая система горячего водоснабжения. В настоящее время просчитываются варианты перехода на более современную закрытую систему.

Ряд вопросов касался организации спортивных и детских площадок, а также ремонта проезжей части улицы Сафонова.

Глава администрации города Мурманска заверил, что в планы по развитию и благоустройству заполярной столицы на ближайший год входит реконструкция стадиона на территории гимназии № 9 (ул. Ивченко, 15), и обновление дороги на улице Сафонова.

Как отметил Евгений Никора, ни один поступивший вопрос не останется без ответа. Так, ситуацию по содержанию и очистке лестницы, ведущей к поликлинике № 1 на Лобова и наведение порядка на бесхозной территории на улице Свердлова глава администрации города взял на контроль незамедлительно – отправился лично осмотреть эти объекты после окончания встречи.

– Отчёт по решению каждого вопроса, заданного сегодня, будет представлен жителям округа на следующей встрече, – проинформировал Евгений Никора. – Такой формат общения с мурманчанами будет проходить каждый месяц во всех округах города поочерёдно.