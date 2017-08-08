После завершения комплексных испытаний гидроагрегат на Нива ГЭС-3 будет введён в эксплуатацию

Что-то ВЦИОМ сгущает краски. Народ страны сцементирован вокруг Путина, о каких переменах в этой ситуации можно говорить. Выберем в 2018 году нашего родного президента и будем спокойно жить ещё шесть

Фаик

Зато по отчётам минздрава Мурманской области - у нас всё хорошо. В стране действует система, если деньги есть, то ещё можно вылечиться, да и то без гарантий, а если живёшь на минимум, то лучше не бо