Последний месяц зимы Мурманская область встречает морозами

Как сообщает Мурманское УГМС, 1-2 февраля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха -12-17°, при прояснениях -22-27°, в центральных районах местами до -32°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер слабый, переменный. Температура воздуха -12-17°, при прояснениях -25-30° в течение суток. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области ледостав. Толщина льда по данным наблюдений на 31 января равна 30-60 см.