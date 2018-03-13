Мурманская область. Арктика13.03.18 10:40
«Последний звонок» для старшеклассников региона в 2018 году прозвенит 24 мая
«Последний звонок» в образовательных учреждениях, расположенных на территории Мурманской области, в этом году пройдёт в четверг, 24 мая. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Алексей Тюкавин.
В соответствие с действующим законодательством, в этот день будут установлены дополнительные ограничения в розничной продаже алкогольных напитков на территории Мурманской области.
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Последние комментарии
Volk
13.03.18 07:07
Какого же чуда ждут эти "святоши" от власти? Видно плохи дела у чиновников, коли стали по всей стране Николая-чудотворца ставить, на себя надежды уже нет.
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Серега ОВО
07.03.18 18:29
В конце 2010 года, при начале реформы МВД, Логвиненко был заместителем начальника Управления Вневедомственной Охраны при УВД по Мурманской области по кадрам, где вместе со своим подчиненным Ермолиным
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Zviygincew
07.03.18 09:00
А похоже на картинки с Совфеда. Могёт быть, что это соответствует событиям 2007 года.
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