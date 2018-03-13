«Последний звонок» для старшеклассников региона в 2018 году прозвенит 24 мая

«Последний звонок» в образовательных учреждениях, расположенных на территории Мурманской области, в этом году пройдёт в четверг, 24 мая. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Алексей Тюкавин.

В соответствие с действующим законодательством, в этот день будут установлены дополнительные ограничения в розничной продаже алкогольных напитков на территории Мурманской области.