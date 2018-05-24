Последний звонок прозвучал на весь город

Сегодня на центральной площади Пять Углов состоялся городской праздник «Последний звонок–2018». В праздничном мероприятии принимали участие более 4000 выпускников мурманских школ, лицеев и гимназий.

Торжественная церемония прощания со школой открылась массовым флеш-мобом школьных знамён и праздничным шоу под открытым небом. В концертно-развлекательной программе свои хиты для участников праздника исполнили лучшие детские творческие коллективы школ и учреждений дополнительного образования.

С напутственным словом к школьникам, заканчивающим 9-е и 11-е классы, обратился глава городской администрации Андрей Сысоев.

– Дорогие выпускники, помните, что сегодня вы – будущее нашего города-героя Мурманска, – поприветствовал присутствующих Андрей Сысоев. – От всей души желаю сохранить школьную дружбу, преумножить знания, приобрести бесценный опыт, найти призвание и добиться успеха! Удачи на предстоящих экзаменах!

В этом году 9-е и 10 е классы заканчивают 10500 выпускников, из них почти 3 388 – одиннадцатиклассники. Также в таких муниципальных образованиях, как Мурманск, Оленегорск, Кировск, Апатиты, Мончегорск, в Кандалакшском, Ковдорском районах, ЗАТО Александровск, ЗАТО Заозерск состоялись муниципальные праздничные мероприятия.

Государственная итоговая аттестация начинается для выпускников 9 классов 25 мая, 28 мая – для выпускников 11 классов. Организационно и технологически к проведению государственной итоговой аттестации школы Мурманской области готовы, сообщила министр науки и образования региона Наталия Карпенко.

Кульминацией праздника стал последний звонок, который раздался над главной площадью города. В это время в небо поднялись 3500 разноцветных воздушных шаров и прозвучал вальс выпускников.

Право дать «Последний звонок» 2018 года было предоставлено Максиму Майорову, выпускнику гимназии № 8, и первокласснице гимназии Софье Саженовой.