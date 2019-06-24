Послесловие «прямой линии»: областному Минздраву поручено навести порядок с зарплатами медицинских работников, объявлено об отставке заместителя губернатора Инны Погребняк

На оперативном совещании в понедельник врио губернатора Мурманской области поставил перед и.о. министра здравоохранения региона Дмитрием Панычевым ряд конкретных задач, решение которых не терпит отлагательства. Среди них руководитель области особо выделил вопрос заработной платы медицинских работников.

«Даже экспресс-проверка, которую мы провели, показывает, что меня вводили в заблуждение по поводу того, что у нас нет врачей, которые получают минимальный размер оплаты труда, – они есть. И второй аспект – вопрос оклада и дополнительных надбавок. Пропорциональное соотношение между окладом и зарплатами, которые врачи получают, а именно – очень маленький оклад, не может нас устраивать по той простой причине, что это огромное поле для злоупотреблений руководством лечебных учреждений в отношении конкретных медицинских работников», – отметил глава региона.

Врио губернатора подчеркнул, что наведение порядка в этой сфере не менее важно, чем любые иные меры по привлечению медиков в регион, поскольку отсутствие стабильности и понимания уровня доходов дестимулирует врачей приезжать и работать в Заполярье.

Руководитель региона поручил Дмитрию Панычеву разобраться с лекарственным обеспечением на территории области. По словам главы, в 2018 году число жалоб граждан на проблемы в этой сфере выросло вдвое.

В числе иных вопросов, которые Минздраву Мурманской области предстоит оперативно решать, были названы снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, повышение стандартов оказания медпомощи и приведение в порядок материально-технической базы медицинских учреждений.

Также в ходе совещания было объявлено об отставке заместителя губернатора Инны Погребняк, курировавшей в областном правительстве социальный блок, в том числе здравоохранение. Функции контроля реализации краткосрочного плана первоочередных антикризисных мер в медицине региона возложены непосредственно на Минздрав.

Напомним, 20 июня во время «прямой линии» с Владимиром Путиным поступил вопросом медика из Мурманской области о низкой зарплате.