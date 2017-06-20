Мурманская область. Арктика20.06.17 08:18
Послесловие «Прямой линии» с президентом РФ – увольняется главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев
Вчера вечером главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев (справа) передал министру здравоохранения Мурманской области Валерию Перетрухину заявление об увольнении с поста руководителя АКЦГБ. Как сообщает сайт hibinform.ru, работодатель настоял на том, чтобы Юрий Семёнович проработал на своём посту ещё две недели - такое право у Минздрава есть по трудовому законодательству. Журналисты также сообщили и о предстоящем увольнении по собственному желанию начмеда больницы Елены Долговой.
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