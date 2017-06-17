Послесловие разговора Дарьи Стариковой с Владимиром Путиным - руководители Министерства здравоохранения Мурманской области проведут в Апатитах приёмы граждан

В субботу, 17 июня, в городе Апатиты с 12.00 до 14.00 министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин будет вести приём населения в приемной главного врача Апатитско-Кировской центральной городской больницы по адресу: г.Апатиты, ул. Космонавтов, 21.

Такое поручение дала губернатор Мурманской области Марина Ковтун в ходе своей рабочей поездки в Апатиты, посвященной вопросам организации работы лечебных учреждений района.

На встрече жители Апатитов смогут напрямую задать конкретные вопросы руководителю ведомства по поводу деятельности медицинских учреждений. Также министр проведет прием в понедельник, 19 июня, с 11.00 до 13.00 и с 16.00 до 18.00. Помимо этого, заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова будет принимать граждан по вопросам лекарственного обеспечения в среду, 21 июня, с 14.00 до 18.00, а в пятницу, 23 июня, в это же время первый заместитель министра Роман Москвин – по вопросам заработной платы, кадрового обеспечения и оказания медицинской помощи.