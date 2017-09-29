В День города центр Мурманска отдают под праздникТри дня отмечаем день рождения Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика29.09.17 10:36

Послевкусие выборов главы ЗАТО г.Североморск

Сегодня должна состояться процедура принятия присяги нового главы ЗАТО г.Североморск Владимира Евменькова.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, 26 сентября  депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Североморск единогласно избрали Главой флотской столицы Евменькова Владимира Васильевича.  Напомним, в заседании Совета депутатов, которое прошло под председательством врио главы ЗАТО г.Североморск Евгения Алексеева приняли участие почётные жители города Североморска, министр по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области  Глеб Шинкарчук, депутат Мурманской областной думы Юрий Шадрин, прокурор города Североморска Юрий Шипов, представители предприятий и учреждений, общественных организаций и политических партий.

После голосования, в ходе которого единогласно была поддержана кандидатура Владимира Евменькова, он поблагодарил депутатов за оказанное доверие, и заявил, что программных выступлений больше не будет. «Будем решать вопросы создания комфортных условий для жизни североморцев, браться за работу и решать поставленные задачи», - сказал Владимир Евменьков.  

Но, как оказалось, что многоступенчатая, скрупулёзная процедура выборов и единогласное решение депутатов, не устроило одного человека – Ирину Норину, которая предприняла попытку поставить итоги голосования под сомнение. Напомним, по итогам конкурса по отбору на должность главы ЗАТО г.Североморск Ирина Норина, участвовавшая в нём, поделила последние 4 и 5 места, набрав всего лишь один голос. Этот результат перекрыл ей дорогу на заседание Совета депутатов, где и проходила заключительная процедура выборов. Вероятно,  это и подтолкнуло бывшего главу администрации флотской столицы к неординарным действиям. Как стало известно нашей редакции, она вместе со своим сыном решила руками пожилой знакомой северянки оспорить итоги выборов через Североморский городской суд, рассказав ей, как её «обидели» члены конкурсной комиссии.

Узнав на следующий день, что её исковое заявление подлежит направлению в областной суд, пожилая северянка забирает его, чтобы подготовить новый текст, в чём ей активно помогал сын Ирины Нориной. Лишь вникнув в подоплёнку дела, поняв процесс выборной кампании, осознав, что поступает неправильно, что её пытались использовать «втёмную», женщина забирает исковое заявление, пояснив в суде, что делала это под давлением со стороны Ирины Нориной и её сына. 

Эти нечистоплотные действия бывшего руководителя ЗАТО лишний раз подтверждают тот факт, что конкурсная комиссия, выбирая кандидатов на выборы главы флотской столицы, не ошиблась.  

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
25.09.17: Владимир Путин недавно признал, что «властелином мира» станет та страна, которая займёт лидирующее место в области ИИ-разработок. А как Вы относитесь к усилиям учёных по созданию искусственного интеллекта?Проголосовало: 332 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Вася
29.09.17 11:01
Губернатор не хотела бы зайти в школу и посмотреть как дети в 21 веке учатся? Или очередной отчёт для галочки? Теплица полуразрушенная может быть её стоило демонтировать или ждём, когда дети там инва
Комментарий к новости:Подарили школе новый стадион
Александр
28.09.17 13:49
Очень хорошее начинание депутатов. В других регионах, в отличии от нашего, собаки стаями не бегают, а за границей тем более. Бездомные собаки - это большое зло, с которым надо бороться. Власти надо ме
Комментарий к новости:Подкармливать дворняжек запрещается!
Jollo
28.09.17 09:45
Губернатор думает о будущем, а её хоронят!!!
Комментарий к новости:Вернувшись из Москвы, Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, пошла в родильный дом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа.15:00«Неизвестная версия». Документальный цикл (12+)15:40«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиРоссияне за счёт кредитов отходят от «сберегательной» модели поведения к «потребительской»-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 41 копейку, евро – почти на 20 копеек-PRO ЭнергетикуЭнергетическая инфраструктура для потребителей проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» должна быть сформирована своевременно – губернатор Марина Ковтун-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 сентября-PRO Нефть и газПлавучая буровая установка «Амазон» прибыла в порт Сабетта-PRO ЗаконыВизит в квартиру без приглашения станет реальностью!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика