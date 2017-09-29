Послевкусие выборов главы ЗАТО г.Североморск

Сегодня должна состояться процедура принятия присяги нового главы ЗАТО г.Североморск Владимира Евменькова.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, 26 сентября депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Североморск единогласно избрали Главой флотской столицы Евменькова Владимира Васильевича. Напомним, в заседании Совета депутатов, которое прошло под председательством врио главы ЗАТО г.Североморск Евгения Алексеева приняли участие почётные жители города Североморска, министр по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Глеб Шинкарчук, депутат Мурманской областной думы Юрий Шадрин, прокурор города Североморска Юрий Шипов, представители предприятий и учреждений, общественных организаций и политических партий.

После голосования, в ходе которого единогласно была поддержана кандидатура Владимира Евменькова, он поблагодарил депутатов за оказанное доверие, и заявил, что программных выступлений больше не будет. «Будем решать вопросы создания комфортных условий для жизни североморцев, браться за работу и решать поставленные задачи», - сказал Владимир Евменьков.

Но, как оказалось, что многоступенчатая, скрупулёзная процедура выборов и единогласное решение депутатов, не устроило одного человека – Ирину Норину, которая предприняла попытку поставить итоги голосования под сомнение. Напомним, по итогам конкурса по отбору на должность главы ЗАТО г.Североморск Ирина Норина, участвовавшая в нём, поделила последние 4 и 5 места, набрав всего лишь один голос. Этот результат перекрыл ей дорогу на заседание Совета депутатов, где и проходила заключительная процедура выборов. Вероятно, это и подтолкнуло бывшего главу администрации флотской столицы к неординарным действиям. Как стало известно нашей редакции, она вместе со своим сыном решила руками пожилой знакомой северянки оспорить итоги выборов через Североморский городской суд, рассказав ей, как её «обидели» члены конкурсной комиссии.

Узнав на следующий день, что её исковое заявление подлежит направлению в областной суд, пожилая северянка забирает его, чтобы подготовить новый текст, в чём ей активно помогал сын Ирины Нориной. Лишь вникнув в подоплёнку дела, поняв процесс выборной кампании, осознав, что поступает неправильно, что её пытались использовать «втёмную», женщина забирает исковое заявление, пояснив в суде, что делала это под давлением со стороны Ирины Нориной и её сына.

Эти нечистоплотные действия бывшего руководителя ЗАТО лишний раз подтверждают тот факт, что конкурсная комиссия, выбирая кандидатов на выборы главы флотской столицы, не ошиблась.