На дороге вдоль 305-го и 306-го микрорайонов Мурманска планируется закрыть движение всех видов транспортаМурманская область попала в «чёрный список» по сумме задолженности за ЖКУ в пересчёте на одного жителя
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика26.06.19 07:10

Посмотрели, а трудовая деятельность и стажировка студентов в компании «SAREN» начнётся с 1 июля

Студенты и преподаватели Мурманского индустриального колледжа впервые посетили строительную площадку и производственные цеха Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Белокаменке. Проект компании «НОВАТЭК-Мурманск» предназначен для строительства линий сжижения газа на железобетонных основаниях гравитационного типа для завода «Арктик СПГ 2» компании «НОВАТЭК».

Экскурсия была организована социальным партнером колледжа – российской компанией «SAREN», являющейся одним из подрядчиков проекта «Арктик СПГ 2». «SAREN» примет участие в строительстве трёх железобетонных оснований гравитационного типа. Они будут производиться на базе двух сухих доков в Белокаменке, а затем буксироваться на полуостров Гыдан. Представители «SAREN» подробно рассказали о ходе строительства ЦСКМС, продемонстрировали в том числе современное технологичное оборудование арматурного цеха, бетонного завода и сухой док.

Представители администрации колледжа также обсудили вопросы организации производственной практики студентов и стажировки молодых педагогов с представителями компании «SAREN», которые обозначили важность участия молодых специалистов региона в проекте мирового масштаба. Выпускники и студенты последних курсов инженерно-технических специальностей и направлений после прохождения профессиональных тестов получат возможность трудоустройства в компанию «SAREN». Трудовая деятельность и стажировка первых студентов в компании начнется уже с 1 июля.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРост доходного неравенства – одна из важнейших характеристик текущего развития России
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееЖелающих порулить Мурманской областью – много!
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Иван Чернов
24.06.19 12:56
И главное, что этому залётному господчику никто не возражает! А что мы будем делать, когда нам потребуются специалисты других профессий? Квартир то уже не будет! А это наступит быстро.
Комментарий к новости:Медики Мурманской области смогут приватизировать служебные квартиры
Арсен
23.06.19 16:55
ВВП уже 19 раз проводит прямые линии, которые незаметно для россиян превратились в многоточие!
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
Татьяна, пенсионерка
23.06.19 15:41
Все растет, все развивается. Кому-то и зачем-то понадобились беспилотные такси, и на это нашли деньги. А как прекратить рост цен на жизненно необходимые товары, на это что, ума не хватает? или этот
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире15:30«Левши. Жизнь в другую сторону». Документальный фильм (16+)16:10«Сад и огород». Авторская программа о садоводстве (12+)16:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)
-PRO ДеньгиНеустойчивая ситуация на АЗС региона: кто-то держит цены на бензин, кто-то повышает-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 15 копеек, доллар укрепился почти на 29 копеек-PRO ЭнергетикуЖители сёл Краснощелье и Сосновка пожаловались в прокуратуру района на отсутствие бесперебойного круглосуточного электроснабжения-PRO ЖКХРАМКИ ЗАКОНА: У нас проблемы в ЖКХ, в прокуратуру я пошла-PRO Нефть и газНа форуме «Судостроение в Арктике» вспомнили о Штокмановском месторождении-PRO ЗаконыСРО «МиР»: должник сам будет выбирать возможных участников процесса взыскания просроченной задолженности
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
20.06.19: 20 июня состоялась «прямая линия» Президента РФ Владимира Путина. Что Вы вынесли по её итогам?Проголосовало: 150 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика