Посмотрели, а трудовая деятельность и стажировка студентов в компании «SAREN» начнётся с 1 июля

Студенты и преподаватели Мурманского индустриального колледжа впервые посетили строительную площадку и производственные цеха Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Белокаменке. Проект компании «НОВАТЭК-Мурманск» предназначен для строительства линий сжижения газа на железобетонных основаниях гравитационного типа для завода «Арктик СПГ 2» компании «НОВАТЭК».

Экскурсия была организована социальным партнером колледжа – российской компанией «SAREN», являющейся одним из подрядчиков проекта «Арктик СПГ 2». «SAREN» примет участие в строительстве трёх железобетонных оснований гравитационного типа. Они будут производиться на базе двух сухих доков в Белокаменке, а затем буксироваться на полуостров Гыдан. Представители «SAREN» подробно рассказали о ходе строительства ЦСКМС, продемонстрировали в том числе современное технологичное оборудование арматурного цеха, бетонного завода и сухой док.

Представители администрации колледжа также обсудили вопросы организации производственной практики студентов и стажировки молодых педагогов с представителями компании «SAREN», которые обозначили важность участия молодых специалистов региона в проекте мирового масштаба. Выпускники и студенты последних курсов инженерно-технических специальностей и направлений после прохождения профессиональных тестов получат возможность трудоустройства в компанию «SAREN». Трудовая деятельность и стажировка первых студентов в компании начнется уже с 1 июля.