Пособия по безработице обещают увеличить с 1 января 2019 года

С 1 января 2019 года в России вырастут пособия по безработице. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Минимальное пособие вырастет с 850 рублей до 1500 рублей, максимальное - с 4900 рублей до восьми тысяч рублей. А пособие по безработице для людей предпенсионного возраста (который начинается за пять лет до выхода на пенсию) составит с 1 января 11280 рублей, пишет «РГ».