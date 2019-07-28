Посол ЕС в России Маркус Эдерера встретился со студентами и преподавателями МАГУ

Совместные проекты и перспективные направления сотрудничества Мурманской области со странами ЕС врио губернатора Андрей Чибис обсудил с послом Европейского союза в России Маркусом Эдерером. Дипломат второй день находится в регионе с официальным визитом.

В разговоре стороны затронули тему реализации на территории Мурманской области крупных инфраструктурных проектов по ремонту автомобильных дорог к международным пунктам пропуска, а также проектов в сфере экологии и поддержке предпринимательства, которые осуществляются в рамках программы приграничного сотрудничества «Коларктик».

По словам Маркуса Эдерера, в ближайшее время на конкурсной основе также возможно включение в программу малых проектов. Одним из них может стать проект по созданию «Умных городов», эту идею поддержал глава региона Андрей Чибис.

В ходе рабочей встречи врио губернатора рассказал гостям о якорных инвестиционных проектах и логистических возможностях Мурманской области как базового порта Северного морского пути.

«Мурманская область – ворота России в Арктику, сегодня шельф и Северный морской путь – приоритетные направления для нашей страны. Мы активно развиваем регион в этом направлении», – отметил глава региона.

В рамках официального визита Посол ЕС в России также посетил «Атомфлот», встретился со студентами и преподавателями Мурманского арктического государственного университета и провёл встречу с представителями торгово-промышленной палаты Мурманской области.