Посольство России указало Норвегии на нарушения договора о Шпицбергене

Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене. Соответствующее сообщение опубликовано на странице дипмиссии в «Facebook».

«На Шпицбергене накопились проблемы. Из-за фактического игнорирования наших озабоченностей (главы МИД наших стран обсуждали их в ходе переговоров в Киркенесе в октябре 2019 года) Сергею Лаврову пришлось направить соответствующее послание Ине Эриксен Серейде (глава МИД Норвегии. — Ред.)», — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что российская сторона не ставит под вопрос норвежский суверенитет над архипелагом. Однако подчеркивается, что Шпицберген «не является исконно норвежской территорией», поскольку он получен Осло на условиях, прописанных в Шпицбергенском трактате 1920 года. При этом его действие в полной мере распространяется на континентальный шельф архипелага.

Как уточняет дипмиссия, Норвегии ставят в укор нанесение участков, расположенных в пределах действия договора, на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа. Это привело к тому, что «российские компании фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки». Посольство добавило, что похожая ситуация складывается с минеральными ресурсами.

Российские дипломаты призвали норвежскую сторону провести переговоры и консультации для решения этих вопросов, пишет РИАН.

Напомним, архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Он имеет особый международно-правовой статус. Трактат 1920 года установил суверенитет Норвегии на этой территории. При этом государства - участники договора, включая Россию, могут эксплуатировать естественные ресурсы и территориальные воды. На сегодняшний день Россия остается единственной, помимо Норвегии, страной, присутствующей на островах.