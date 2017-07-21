Поставь свою оценку поликлинике, школе, детскому саду и другим организациям, где вам оказывают услуги

В Мурманске состоялась презентация проекта ОНФ «Народная оценка качества». Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области организовали встречу с активными жителями областного центра, на которой подробно рассказали об основной задаче проекта ОНФ «Народная оценка качества» – улучшение системы независимой оценки качества работы организаций социальной сферы посредством создания механизма личного участия населения в оценке и ходе реализации проекта в регионе.

Активисты ОНФ раздали присутствующим на встрече стикеры и листовки. Ресурс narocenka.ru, обозначенный на них – одна из возможностей выразить своё мнение о качестве услуг, оказываемых поликлиникой, школой, детским садом или другой организацией. В случае расхождения данных, оставленных на сайте гражданами, с официальной оценкой учреждения, информация будет проверяться активистами Народного фронта, а выявленные недостатки общественники возьмут на контроль. Более 12,5 тысячи россиян уже поделились своим мнением на сайте проекта. В Мурманской области ресурс только набирает обороты, однако отзывы уже оставляют желать лучшего: мурманская поликлиника № 1 в целом оценена жителями на 2 балла, поликлиника № 5 – на 3 балла.

«В настоящее время нами проводится мониторинг качества работы региональных поликлиник. Прежде всего тех, на которые поступали жалобы от граждан, учитывались также посты в соцсетях. Мы стараемся приходить незадолго до открытия учреждения, поскольку именно в это время количество посетителей особенно велико, и предлагаем им ответить на вопросы небольшой анкеты. Также мы осматриваем помещения поликлиники, проверяем работу терминала электронной записи, а в случае обнаружения нарушений фиксируем их на фото или видео, устанавливаем ответственных лиц и призываем их устранить недостатки. Наша задача – не выявить как можно больше нарушений, а найти пути их решения, и в итоге получить конкретный результат. В СМИ часто появляется информация о том, как людям становится плохо в очередях, как некачественно оказанная услуга или халатность врача приводят к катастрофическим для пациента последствиям», – сказала активист регионального отделения ОНФ в Мурманской области Евгения Луковицкая.

В ходе мониторинга общественники обращают внимание на условия пребывания в организации, доступность талонов и медицинских специалистов, наличие расходных материалов, отношение персонала к пациентам, соблюдение времени записи на прием и др. Результаты будут опубликованы в СМИ и социальных сетях, а также на сайте narocenka.ru. Вся собранная в ходе рейда информация будет доведена до профильного министерства и руководителей учреждений для поиска решений по устранению выявленных нарушений.