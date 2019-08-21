Поставка сим-карт в колонию строгого режима была сорвана

Заказное письмо с запрещённым вложением пришло в исправительную колонию строгого режима № 18 (пос. Мурмаши).

При проверке сотрудником колонии почтовой корреспонденции, поступившей на имя осужденного от гражданки из Полярного, были обнаружены три сим-карты одного из сотовых операторов, спрятанные в открытке.

Материалы по данному факту направлены в правоохранительные органы по месту жительства отправителя письма для принятия решения о привлечении правонарушителя к административной ответственности.