Поставки рыбы и морепродуктов вывели Мурманскую область в лидеры по экспорту продукции агропромышленного комплекса среди регионов СЗФО

На селекторном совещании, которое вчера прошло в режиме видеоконференции в правительстве Мурманской области, обсудили этапы реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В совещании приняли участие заместитель полномочного представителя президента России в СЗФО Ольга Атюкова, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и главы субъектов Северо-Западного федерального округа.

Одной из ключевых целей реализации нацпроекта является увеличение доли экспорта продукции АПК до 2024 года в 2,5 раза.

Мурманская область занимает среди субъектов СЗФО второе место по экспорту продукции агропромышленного комплекса – в 2018 году заполярные сельхозпроизводители поставили за рубеж продукции на сумму более 1 млрд долларов. Основу экспорта, как отметил глава региона, составляют поставки рыбы и морепродуктов. Он обратил внимание на проблемные вопросы, без решения которых нарастить объёмы экспорта и достичь целевых показателей будет сложно.

«Чтобы продвинуться вперед, важно принять ряд важных решений. Это касается перераспределения научных квот, «незаходных судов» – предоставление амнистии по таможенным платежам позволит привлечь сырьё и обеспечить реализацию рыбы как внутри страны, так и за ее пределами. Ещё один вопрос – для привлечения судовладельцев в порт Мурманска важно предусмотреть стимулирующие вычеты за пользование биоресурсами», – сказал врио губернавтора.

Отвечая на предложения главы Мурманской области и подводя итоги совещания, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев отметил, что озвученные вопросы будут проработаны.