Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин вчера провёл заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманской области. На заседании рассмотрен вопрос профилактики агрессивного и противоправного поведения обучающихся образовательных организаций Мурманской области, а также трудоустройства несовершеннолетних граждан.

По итогам рассмотрения министерству образования и науки региона поручено организовать на базе Института развития образования обучение специалистов служб медиации (примирения) образовательных организаций по программе повышения квалификации «Медиация в образовательной организации».

Перед комитетом по труду и занятости населения Мурманской области поставлена задача обеспечить временное трудоустройство не менее 4700 несовершеннолетних граждан в свободное от учёбы время, в том числе не менее 2000 находящихся в трудной жизненной ситуации.

В ходе заседания также рассмотрен вопрос повышения эффективности профилактики правонарушений экстремистской направленности в молодежной среде. Исполнительным органам государственной власти региона поручено организовать во взаимодействии с УМВД России по Мурманской области проведение «круглых столов», семинаров, квестов и других мероприятий по вопросам профилактики экстремизма с учащимися образовательных учреждений с участием представителей правозащитных, религиозных, национально-культурных, молодежных и общественных организаций.

Кроме того, обращено внимание на необходимость подготовки предложений по организации досуга молодёжи во внеучебное время с целью их наибольшего охвата. Также речь шла об освещении данной деятельности в официальных СМИ и на популярных молодёжных интернет-площадках.

Были заслушаны глава администрации города Мончегорска и руководитель ОМВД России по городу Мончегорску о принимаемых мерах по обеспечению правопорядка и стабилизации оперативной обстановки на подведомственной территории и причинах роста преступности в расчёте на 100 тысяч населения.

По итогам рассмотрения главе администрации города Мончегорска рекомендовано дополнительно организовать разъяснительную работу по привлечению граждан в добровольные народные дружины, а также проработать вопросы трудоустройства лиц освободившихся из мест лишения свободы.