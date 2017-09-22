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Мурманская область. Арктика22.09.17 06:48

Постоянный комитет ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу поддержал предложение мурманских парламентариев

21 сентября в Архангельске председатели профильных комитетов Мурманской областной думы Валерий Пантелеев и Максим Белов приняли участие в заседании постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу

В своём выступлении Максим Белов заострил внимание на восстановлении маломасштабного рыболовства в Северо-Западном регионе. В частности, речь шла о том, чтобы законодательно закрепить за жителями прибрежных сёл право на вылов и продажу рыбы. Как пояснил депутат, для личных нужд вылов рыбных биоресурсов разрешён, а продажа улова законодательно запрещена.

Областные парламентарии отметили, что для многих поколений жителей поморских сёл рыбный промысел являлся основным видом деятельности.

– Законом о любительском рыболовстве мы предлагаем дать юридическую возможность продавать излишки улова. Это позволит наладить поставку местной свежевыловленной охлажденной рыбы в магазины, торговые сети, рынки и рестораны, – прокомментировал инициативу председатель комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мурманской областной думы Максим Белов.

Мурманская областная дума предложила коллегам из ПАСЗР обратиться к Министру сельского хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачеву и председателю Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Н.П. Николаеву по проекту федерального закона № 200303-6 «О любительском рыболовстве». Парламентарии предлагают при доработке законопроекта учесть специфику рыболовства в акватории Баренцева и Белого морей и дополнить понятие любительское рыболовство правом граждан на обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку объектов любительского рыболовства, тем самым предоставляя гражданам, ведущим любительское рыболовство, право собственности на добытые (выловленные) биоресурсы.

Постоянный комитет ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу поддержал данное обращение. Оно будет рассмотрено в конце октября на конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада, которая пройдет на базе Мурманской областной думы.

 

 

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