Для расследования ЧП во время схода наледи, в результате которого была травмирована мурманчанка, применяли даже квадрокоптерСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-снег. Рейтинг городов»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика28.03.19 09:10

Пострадавшая от падения наледи мурманчанка - в больнице, а подозреваемый генеральный директор - задержан

СК России по Мурманской области вчера задержан генеральный директор подрядной организации, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области расследуется уголовное дело по факту травмирования мурманчанки, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

27 марта  следователями следственного отдела задержан генеральный директор подрядной организации, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Согласно заключенному с управляющей компанией договору, указанной организацией должно было осуществляться удаление наледи, снега и сосулек с крыш жилых многоквартирных домов, среди которых числится дом № 8 по проезду Рыбному в городе Мурманске. С крыши этого дома 26 марта произошёл сход наледи, в результате чего была травмирована горожанка.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в  настоящее время следствием готовится ходатайство перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, так как у следствия имеются основания полагать, что он может скрыться от предварительного следствия, а также воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Для получения значимых для расследования уголовного дела сведений о взаимоотношениях и порядке взаиморасчета между управляющей компанией и подрядной организацией, фактического выполнения работ по очистке кровли, в помещениях подрядной организации, а также ответственной управляющей компании, на которую были возложены обязанности по исполнению жилищного законодательства, произведены обыски. В ходе обысков следователями, при содействии оперативных подразделений УМВД России по Мурманской области и сотрудников Росгвардии, обнаружена и изъята документация, в том числе, содержащая сведения об осуществлении деятельности по обслуживанию жилых многоквартирных домов и управлению общедомовым имуществом.

.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМурманск – база освоения российской Арктики
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееДемократические процедуры «нарисовать под себя» хочет Максим Белов
-Слово не воробей...Мы не собираемся ни при каких обстоятельствах ни с кем воевать
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Павел В.
28.03.19 08:03
Война во дворах что ли, коли штабы создают? А ответственно работу организовать нельзя, чтобы авралов не было: а то у нас всё время чиновники шумят: летом - зима скоро, весной - потоп и сосули, осенью
Комментарий к новости:Управляющим компаниям грозят и сверху, и снизу, и чатами
Д.О. Вернер
27.03.19 20:56
Может от депутатов будет больше пользы, если Вы перестанете их пиарить в роли комментаторов и опубликуете про них всего две таблицы: первая - это описание адресов домов их избирательных округов, а вто
Комментарий к новости:Это не тёплое кресло! - Виктор Хабаров рассказал молодёжи о работе депутата
Кирилл Андреевич
27.03.19 20:39
А я ещё помню советские времена, когда в "Наптуне" или "Океане" продавали мойвочку всего за 15 копеек килограмм. Но и цена трески на фото тоже радует - как быстро растут цены - народ богатеет!
Комментарий к новости:Рыбной отраслью займёмся предметно – Андрей Чибис
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO ДеньгиБанковская карта расскажет кредиторам о нас всё!-PRO ВалютуЦены на нефть подыгрывают доллару и евро-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС энергоблок № 3 выведен в плановый ремонт-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыПо расходам за капитальный ремонт многоквартирного дома – мы пчёлы, считает Конституционный суд РФ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
22.03.19: 23 марта к нам прилетит Андрей Чибис, временно исполняющий обязанности главы Мурманской области. Ожидаете ли Вы изменений в своей жизни от работы эффективного путинского менеджера?Проголосовало: 248 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика