Пострадавшая от падения наледи мурманчанка - в больнице, а подозреваемый генеральный директор - задержан

СК России по Мурманской области вчера задержан генеральный директор подрядной организации, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области расследуется уголовное дело по факту травмирования мурманчанки, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

27 марта следователями следственного отдела задержан генеральный директор подрядной организации, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Согласно заключенному с управляющей компанией договору, указанной организацией должно было осуществляться удаление наледи, снега и сосулек с крыш жилых многоквартирных домов, среди которых числится дом № 8 по проезду Рыбному в городе Мурманске. С крыши этого дома 26 марта произошёл сход наледи, в результате чего была травмирована горожанка.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в настоящее время следствием готовится ходатайство перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, так как у следствия имеются основания полагать, что он может скрыться от предварительного следствия, а также воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Для получения значимых для расследования уголовного дела сведений о взаимоотношениях и порядке взаиморасчета между управляющей компанией и подрядной организацией, фактического выполнения работ по очистке кровли, в помещениях подрядной организации, а также ответственной управляющей компании, на которую были возложены обязанности по исполнению жилищного законодательства, произведены обыски. В ходе обысков следователями, при содействии оперативных подразделений УМВД России по Мурманской области и сотрудников Росгвардии, обнаружена и изъята документация, в том числе, содержащая сведения об осуществлении деятельности по обслуживанию жилых многоквартирных домов и управлению общедомовым имуществом.

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