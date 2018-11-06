Пострадавший во время аварии с плавдоком в Росляково пришёл в сознание

Пострадавший во время ЧП с плавдоком в Мурманске пришёл в сознание, однако его состояние по-прежнему оценивается как стабильно тяжёлое, сообщает региональный Минздрав: «В состоянии пострадавшего, находящегося в горбольнице, наблюдаются улучшения. Он пришёл в сознание, однако остаётся на аппарате (искусственной вентиляции. – Ред.). Состояние также характеризуется как стабильно тяжелое», — сообщило ТАСС ведомство.

Как «Арктик-ТВ» сообщало, в ночь на 30 октября при проведении подрядчиком - 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» произошла аварийная ситуация: были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50, и он резко ушёл под воду. Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы авианосца. Инцидент произошёл в мкр. Росляково Мурманска.