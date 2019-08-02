Построй сам: в Мурманской области введено 193 жилых домов, из которых 192 дома - индивидуальное жильё

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-июнь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», за январь-июнь 2019 года сложился в сумме 25,2 млрд рублей, или 159,4% к январю-июню 2018 года в сопоставимых ценах (в среднем по России – 100,1%). Увеличение связано с изменением объёма работ на объектах транспортной инфраструктуры, металлургического производства и Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений.

За январь-июнь 2019 года за счёт всех источников финансирования введено 24,4 тысячи кв. метров общей площади жилья, что составило 146,1% от уровня аналогичного периода 2018 года (в среднем по России – 103,1%). Всего в Мурманской области введено 193 жилых домов, из которых 192 дома относятся к индивидуальному жилищному строительству (22,7 тысячи кв. метров).