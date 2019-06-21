Поступления налогов в консолидированный бюджет региона выросли на 24%

За пять месяцев текущего года налогоплательщиками Мурманской области уплачено в бюджет налоговых и неналоговых платежей на сумму почти 36 млрд рублей, что на 24% превышает показатели соответствующего периода 2018 года.

Налог на прибыль из этой суммы составил более 14 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вторую позицию по объёму перечислений занимает налог на доходы физических лиц – почти 35% от общей суммы поступлений или 12,4 млрд рублей.

Следует отметить, что большая часть налоговых доходов – 90%, осталась на территории Кольского края. Поступления в консолидированный бюджет региона выросли по отношению к соответствующему периоду прошлого года на 24% - на 6,2 млрд рублей, составив более 32 млрд рублей.