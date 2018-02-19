Поступления по имущественным налогам в бюджет Мурманской области выросли на 46%

Подведя итоги поступлений налогов и сборов в январе 2018 года, специалисты УФНС России по Мурманской области отметили значительный рост суммы платежей по имущественным налогам. Так, за первый месяц текущего года в консолидированный бюджет Кольского края поступило 133 млн рублей имущественных налогов, что на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В структуре поступлений имущественных налогов наблюдается увеличение поступлений по налогу на имущество организаций почти в 3 раза, по налогу на имущество физических лиц - на 41%, по земельному налогу физических лиц - на 35%, по земельному налогу организаций - на 13%.

Всего в консолидированный бюджет региона от налогоплательщиков Мурманской области за январь 2018 года перечислено 2,6 млрд рублей, что составило 74% от общей суммы налоговых платежей. Оставшиеся 26% поступили в федеральный бюджет.

Доходы консолидированного бюджета региона по итогам января 2018 года обеспечены налогом на доходы физических лиц - 49% от общей суммы платежей, налогом на прибыль организаций - 35%, налогом на совокупный доход – 5%, а также имущественными налогами – 5%.

По сравнению с уровнем января 2017 года отмечается положительная динамика и в поступлениях налога на доходы физических лиц - они выросли на 17% и составили 1,3 млрд рублей, налогов на совокупный доход – прирост составил 9%, общая сумма поступлений - 136 млн рублей.

Поступления по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами за январь 2018 года составили 117 млн рублей, что на 10% или на 10 млн рублей выше уровня поступлений января прошлого года.