Посвятили в юнги школьников

В минувшее воскресенье в Мурманске во Дворце культуры имени С.М. Кирова прошла церемония посвящения в юнги Северного флота школьников, вступающих в ряды Юнармии, в рамках которой сформировано военно-морское направление.

На сцене в торжественной обстановке пополнили ряды молодёжного движения мальчишки и девчонки из Заозерска, Видяево, Снежногорска, Полярного, Мурманска и Североморска. Стоит отметить, что подобное событие происходило на Северном флоте впервые: ранее звания юнг Северного флота учащимся и кадетам не присваивалось.

Мероприятие проводилось 701 Центром материально-технического обеспечения сил Северного флота. Присягу у юнг и юнармейцев принимал начальник штаба Центра материально-технического обеспечения сил Северного флота генерал-майор Алексей Кияшко.

«Это весьма важное мероприятие на Северном флоте, тем более, приуроченное к значимому историческому событию – 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. – подчеркнул генерал-майор Кияшко. – Надеюсь подобные мероприятия станут хорошей традицией как патриотического, так и педагогического плана. А будущим защитникам Родины я ещё раз хочу пожелать удачи, благополучия и дальнейших успехов в учёбе».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в парадном строю 233 школьника произнесли клятвы юнг и юнармейцев, дав обещание хорошо учиться, быть честными и верными товарищами, изучать и соблюдать традиции защитников Отечества, любить и защищать Родину.

С напутственным словом к юнгам и юнармейцам обратилась министр образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира, подчеркнув значимость подобных молодёжных движений.

Завершилась официальная часть мероприятия выступлением творческих коллективов ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота и воспитанников детской студии ансамбля.