«Посылка» не дошла до адресата мурмашинской колонии № 18

Сотрудники мурмашинской исправительной колонии строгого режима № 18 с помощью средств видеоконтроля зафиксировали, как из проезжающей мимо учреждения автомашины был произведён переброс неустановленного предмета через основное ограждение.

При осмотре территории была обнаружена перемотанная прозрачным скотчем жестяная банка. Как оказалось, внутри банки находились пять мобильных телефонов, сим-карты и флэш-карты. Помимо этого там лежали пять пачек дрожжей и колода игральных карт.

По данному факту проводится проверка.