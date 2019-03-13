Мурманская область. Арктика13.03.19 07:50
При обследовании данного участка территории была обнаружена банка белого цвета, внутри которой находился арсенал средств мобильной связи: шесть телефонов, пять сим-карт, четыре зарядных устройства, одна гарнитура, один USB-кабель. В качестве довеска внутри банки оказались также дрожжи общим весом
200 г.
Посылка с телефонами и дрожжами не дошла до получателя в мурмашинской колонии № 18
В мурмашинской исправительной колонии строгого режима № 18 недавно при помощи средств видеонаблюдения сотрудники отдела безопасности заметили, что возле запретной территории из проезжающей машины «Рено Логан» неизвестный злоумышленник совершил бросок подозрительного предмета в сторону охраняемого объекта.
При обследовании данного участка территории была обнаружена банка белого цвета, внутри которой находился арсенал средств мобильной связи: шесть телефонов, пять сим-карт, четыре зарядных устройства, одна гарнитура, один USB-кабель. В качестве довеска внутри банки оказались также дрожжи общим весом
Запрещенные предметы и вещество были переданы сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка.
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Последние комментарии
Петр А.
12.03.19 21:36
Уставший коммунист... Пора ему на пенсию, а не к выборам готовиться. Смотришь на эту оппозицию и злость берёт: за едроссов голосовать не буду, а за этих - ни рыба, ни мясо!!! Придётся бюллетень испорт
Д.О. Вернер
12.03.19 09:22
"... и член фракции КПРФ..." (т.е. член группы КПРФ в составе организации, возглавляемой ЕР) (См. определение фракции), разве такой должна быть оппозиция? Это не по-большевистски...
Анна Константиновна
11.03.19 21:20
И это один из лидеров оппозиции?! Они всегда будут в хвосте событий, так как нет ясной позиции и амбиций. Пригрелись во власти и мычат по телевизору.
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