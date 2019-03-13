Посылка с телефонами и дрожжами не дошла до получателя в мурмашинской колонии № 18

В мурмашинской исправительной колонии строгого режима № 18 недавно при помощи средств видеонаблюдения сотрудники отдела безопасности заметили, что возле запретной территории из проезжающей машины «Рено Логан» неизвестный злоумышленник совершил бросок подозрительного предмета в сторону охраняемого объекта.

При обследовании данного участка территории была обнаружена банка белого цвета, внутри которой находился арсенал средств мобильной связи: шесть телефонов, пять сим-карт, четыре зарядных устройства, одна гарнитура, один USB-кабель. В качестве довеска внутри банки оказались также дрожжи общим весом 200 г .

Запрещенные предметы и вещество были переданы сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка.