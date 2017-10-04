Потенциал скорой медпомощи Мурманска будет использоваться для жителей Североморска

С 3 октября в ЗАТО г.Североморск организация скорой медицинской помощи населению передана в ведение областной станции скорой медицинской помощи. Теперь вызовы от жителей флотской столицы начнут поступать напрямую диспетчерам в Мурманск.

Организационные изменения позволят к существующим 5 фельдшерским бригадам скорой помощи, которые располагаются непосредственно в Североморске, в экстренных случаях появляется возможность привлечения медицинских ресурсов из Мурманска: диспетчер после беседы с больным может направить по адресу реанимационную бригаду, сэкономив таким образом драгоценное время для спасения жизни пациента. Помимо реанимации, список специалистов пополнится кардиологами и даже психиатрами. Впервые к самым маленьким пациентам станет возможным прибытие врача-педиатра, что должно снизить нагрузку на наиболее занятые фельдшерские бригады.

Появятся не только новые врачи, медицинским оборудованием пополнятся и машины скорой. В настоящее время проводится срочный ремонт четырёх автомобилей в автобазе станции. В рамках государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2018 год предусмотрены средства в сумме 3920 тысяч рублей на проведение текущего ремонта на подстанции.

Напомни, номера телефонов, по которым можно вызвать скорую помощь на территории ЗАТО г.Североморск: 03; сотовые операторы - 103; городской телефон ЗАТО г.Североморск - 8 (81537) 5-05-89; городской телефон г.Мурманск - 8 (8152) 45-09-19.