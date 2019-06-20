Сегодня врио заместителя губернатора Зоя Санджиева провела встречу с делегацией Российско-германской внешнеторговой палаты. В составе делегации представители свыше 20 немецких компаний, производящих оборудование для широкого спектра применения в промышленности и энергетике, а также предоставляющих логистические, консалтинговые и управленческие услуги.

Приветствуя гостей, врио заместителя главы региона отметила серьезный потенциал в части налаживания двустороннего бизнес-взаимодействия с немецкими партнерами, особенно с учетом того, что Германия входит в двадцатку основных внешнеторговых партнеров Мурманской области. Внешнеторговый оборот с Германией в 2018 году составил порядка 55 млн долларов США.

«Сейчас внимание мирового сообщества как никогда пристально приковано к Арктике. Это связано и с ресурсообеспеченностью региона, и с тем фактом, что формат международного сотрудничества и диалога, который успешно развивается здесь уже несколько десятилетий подряд, является образцом эффективной отлаженной работы с конкретными результатами. Наша область не остается в стороне от заданных политических векторов и активно продолжает поддерживать и развивать международные контакты», – подчеркнула Зоя Санджиева.

Руководитель делегации, глава филиала «Северо-Запад» Российско-германской внешнеторговой палаты Владимир Никитенко поблагодарил правительство Мурманской области за тёплый приём и отметил, что был рад узнать о применении немецких технологий на ведущих предприятиях нашего региона. В предыдущие два дня делегация посетила производственные площадки АО «Апатит» в Кировске, познакомилась с реализацией инвестиционных проектов «НОВАТЭКа» по строительству крупнотоннажных морских сооружений, а также компании «Энел» по строительству ветропарка.

«Мы удовлетворены результатами поездки и надеемся, что потенциал сотрудничества с Германией далеко не исчерпан», – подчеркнул Владимир Никитенко.

В дальнейшей беседе Зоя Санджиева представила немецкой делегации инвестиционный потенциал Мурманской области и ознакомила с крупными проектами, реализуемыми в регионе. Состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества.