Потенциальные банкроты в России задолжали около 29 млрд рублей – почти половину годового бюджета Мурманской области

Россияне, которые по закону могут объявить себя банкротами, в общей сумме задолжали на 1 сентября текущего 2017 года 28,93 миллиардов рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на информацию Национального центра банкротств. Издание отмечает, что этот показатель вырос за последние восемь месяцев текущего года на 87%.

Для сравнения, по итогам 2016 года в консолидированный бюджет Мурманской области поступило 60,5 млрд рублей налогов и сборов, администрируемых Федеральной налоговой службой Российской Федерации.

НЦБ поясняет, что при пересчете на одного «безнадежного должника» к осени размер долга равен 1,7 млн рублей. На коней прошлого 2016 года в среднем один потенциальный «банкрот» был должен 1,27 млн рублей.

«По данным Объединенного кредитного бюро, потенциальными банкротами на сегодняшний день могут объявить себя 7,1 млн граждан страны, которые не платят по долгам более 90 дней», - сообщает издание.

В свою очередь в Объединенном кредитном бюро заявили, что потенциальными банкротами по закону, регулирующему банкротство физических лиц, в настоящее время могут объявить себя 7,1 млн граждан РФ. Они не платят по своим долгам более 90 дней.