Банкиры отмечают рост спроса на валютуПотерять квартиру просто, или Не спешите ставить подпись за предложенный кредит
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Мурманская область. Арктика04.08.17 10:06

Потерять квартиру просто, или Не спешите ставить подпись за предложенный кредит

На российском рынке кредитования появился новый вид мошенничества. Нелегальные кредиторы, маскирующиеся под микрофинансовые организации и не имеющие лицензии Центробанка, вместе с договорами займа обманным путем заставляют клиентов подписывать договор о купле-продаже квартиры. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП). По словам официальных представителей ФНП, мошенники рассчитывают на невнимательность своих жертв.

«При выдаче займа заёмщику предлагают подписать различные справки и согласия на обработку данных; договор купли-продажи жилья оказывается в этой кипе документов, - пояснил газете руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Виктор Климов. - Кредитный договор, как правило, кладётся сверху, далее идут справки, договор на продажу квартиры и уже потом оставшиеся документы».

После подписания бумаг гражданин теряет квартиру фактически на месте. Уже спустя пару дней к нему приходят представители кредитора и начинают требовать покинуть жилплощадь. Чаще всего жертвами преступников становятся пенсионеры: пожилым проще подсунуть нужную бумагу и отвлечь от её содержания.

В ФНП журналистам сообщили, что случаи нового вида мошенничества уже зафиксированы в Москве, Химках, Сочи, Смоленске, Свердловской области, Карелии и Хакасии. По словам Виктора Климова, число жертв преступников уже достигает нескольких десятков человек по всей стране. Он также отметил, что, помимо нелегалов, такой схемой иногда пользуются и микрофинансовые организации, входящие в реестр ЦБ, - недавно такой случай был зафиксирован в Подмосковье.

В пресс-службе МВД сообщили, что органы внутренних дел на постоянной основе информируют граждан о различных видах мошенничества, размещают соответствующую информацию на официальных ресурсах и в соцсетях. «Несмотря на это, в подразделения полиции продолжают поступать заявления от граждан, ставших жертвами злоумышленников, которые специализируются на мошенничестве в кредитно-финансовой сфере, - отметили в пресс-службе МВД. - Только в июне в ГУЭБиПК МВД поступило четыре обращения подобного рода, проверка которых в настоящее время не завершена».

По словам представителей ФНП, судам непросто встать на сторону пострадавших даже в случае, если очевидно, что людей обманули. Шанс доказать, что жертву ввели в заблуждение, невелик.

«Уберечься от мошенников можно только одним способом: внимательно читать те документы, которые собираетесь подписать, - отметил в разговоре с «Известиями» начальник юридического отдела Федеральной нотариальной палаты Александр Сагин. - Злоумышленники пользуются тем, что люди, которые испытывают острую нужду в деньгах, из-за своего безвыходного положения теряют бдительность».

Масштабом проблемы обеспокоены и российские власти. По итогам Госсовета президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ подготовить поправки в законодательство о запрете выдачи потребительских кредитов под залог ипотеки организациями и лицами, не являющимися специализированными организациями.

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Zviygincew
04.08.17 13:07
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Константин
04.08.17 12:24
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MotoRin
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