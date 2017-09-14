Поток нарушений в сфере соблюдения конституционных прав граждан на оплату труда не ослабевает

Прокуратурой Мурманской области проведено обобщение рассмотрения судами общей юрисдикции исков (заявлений) прокуроров об устранении нарушений в сфере соблюдения конституционных прав граждан на оплату труда за 8 месяцев 2017 года, по результатам которого установлено, что с целью устранения выявленных нарушений указанного законодательства в суд общей юрисдикции прокурорами городов и районов региона направлено 425 исков (заявлений) указанной категории на общую сумму 16 млн 208 тысяч рублей.

Всего за 8 месяцев этого года, с учётом предъявленных в 2016 году, судами рассмотрено и удовлетворено 447 исковых заявлений (заявлений) прокуроров указанной категории на общую сумму 21 млн 136 тысяч рублей.

Ввиду добровольного исполнения работодателями требований прокурора в истекшем периоде 2017 года прекращено производство по 14 искам на общую сумму 106 тысяч рублей. Факты отказов в удовлетворении судом заявленных требований прокуроров отсутствуют.

В анализируемом периоде текущего года с исками (заявлениями) о взыскании задолженности по заработной плате обращались фактически все прокуроры.

По факту выявленной непогашенной задолженности по заработной плате перед работниками ОАО «КОМЗ», МКУ «МЦ Алакуртти», ООО «КомСервис» и Автоколонны № 1443 прокурором г.Кандалакши в суд предъявлено 125 исков (заявлений) о взыскании задолженности по заработной плате и сохраняемого заработка на период трудоустройства на общую сумму 6 млн 553 тысячи рублей. Судом рассмотрено и удовлетворено 120 исков (заявлений) на общую сумму 6 млн 18 тысяч рублей, 5 исков (заявлений) находятся на рассмотрении.

Прокурором Ковдорского района также велась работа по погашению задолженности, образовавшейся перед работниками МУП «Ена». С этой целью прокурором района в истекшем периоде 2017 года в мировой суд направлено 39 заявлений о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы, на общую сумму 659 тысяч рублей, которые мировым судом рассмотрены и удовлетворены.

Из направленных в декабре 2016 года – истекшем периоде 2017 года в суд общей юрисдикции прокурором г.Апатиты 40 исков (заявлений) о взыскании задолженности по заработной плате в пользу работников ООО «Престиж-сервис», ООО «Тира-СП», МУП г.Апатиты «Проектный институт «Гражданпроект» на общую сумму 1 млн 560 тысяч рублей, судом рассмотрен и удовлетворен 41 иск (заявление) на общую сумму 1 млн 617 тысяч рублей.