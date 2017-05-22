Потребители страны обеспокоены резким ростом цен на электроэнергию и мощность в европейской части РоссииХОРОШИЕ НОВОСТИ: Всё о спорте, или Завоевать золотую медаль никогда не поздно
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика22.05.17 09:47

Потребители страны обеспокоены резким ростом цен на электроэнергию и мощность в европейской части России

Промышленные потребители страны обеспокоены резким ростом цен на электроэнергию и мощность в европейской части России и на Урале (первая ценовая зона) с начала 2017 года. Об этом говорится в письме директора Сообщества потребителей энергии Василия Киселёва вице-премьеру Аркадию Дворковичу. За год цена электроэнергии и мощности в первой ценовой зоне по пессимистичному сценарию может вырасти на 46%, прогнозирует Совет рынка в отчёте 2016 года. Базовый сценарий предполагает рост на 27%, оптимистичный - на 23%.

Уже в феврале мощность в первой ценовой зоне подорожала на 25-30% по сравнению с началом года, говорил в апреле замминистра энергетики Вячеслав Кравченко. По его словам, главными факторами стали вводы новых объектов по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), которые обеспечивают инвесторам возврат средств с высокой доходностью, а также перенос доходности ДПМ с 10-15 на 7-10 лет действия договоров.

Средний рост платежа за мощность на уровне 18% в год сохранится в течение 2017-2020 гг. и будет дополнительным сдерживающим фактором социально-экономического развития, считает Василий Киселёв. Удержать цены на электроэнергию в пределах инфляции в 2017-2020 гг. не удастся, говорится в обзоре АКРА. Платежи для потребителей будут расти из-за повышения цен на топливо, опережающего роста спроса, ввода по ДПМ не только тепловых станций, но и АЭС, индексации сетевых тарифов.

Сдержать темпы роста помогут несколько мер, считает Киселев: это продление срока действия ДПМ на АЭС и ГЭС с 25 до 35-45 лет с одновременным снижением базовой величины доходности. Вводить новые АЭС и ГЭС нужно лишь после 2023 года, полагает Василий Киселёв. Это позволит «Росэнергоатому» (осталось ввести по ДПМ четыре объекта из девяти) и «Русгидро» (из-за аварии до сих пор не запущена Загорская ГАЭС-2) оптимизировать долгосрочные инвестпрограммы, исключить возможные штрафы за просрочку вводов, снизить долговую нагрузку. Такие решения уже принимались в отношении АЭС в 2015 году, напоминает он. С другой стороны, считает Киселев, нужно повысить штрафы за недопоставку мощности (эту идею предложило Минэкономразвития), пишут «Ведомости».

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРейтинговое голосование «Единой России» заставило участников поволноваться
-Слово не воробей...Арктики не будет – её заменят опорные зоны
-Нам интересно Ваше мнение
17.05.17: «Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает», - сообщил Владимир Путин, президент РФ, на встрече с чешским коллегой Милошем Земаном. А вы уже ощущаете рост своего благосостояния?Проголосовало: 404 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире16:15«Международные новости». Информационная программа16:40«Игорь». Полнометражный мультфильм (0+)18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)19:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)19:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ апреле в Мурманской области больше всего подорожали продовольствие, резиновая обувь и медуслугиЦены на белокочанную капусту, морковь и картофель продолжают ставить рекорды по росту-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 66 копеек, евро – почти на 48 копеекЦены на нефть подыгрывают рублю-PRO ЭнергетикуКоманда Апатитской ТЭЦ стала победителем соревнований оперативного персонала ПАО «ТГК-1»Потребители страны обеспокоены резким ростом цен на электроэнергию и мощность в европейской части России-PRO ЖКХПАО «Мурманская ТЭЦ» проведёт испытания на максимальную температуруПлановые отключения в Мурманске на 22 мая-PRO Нефть и газТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут ХинБогатства Арктики стоят дорого в эпоху дешевой нефти-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения