Промышленные потребители страны обеспокоены резким ростом цен на электроэнергию и мощность в европейской части России и на Урале (первая ценовая зона) с начала 2017 года. Об этом говорится в письме директора Сообщества потребителей энергии Василия Киселёва вице-премьеру Аркадию Дворковичу. За год цена электроэнергии и мощности в первой ценовой зоне по пессимистичному сценарию может вырасти на 46%, прогнозирует Совет рынка в отчёте 2016 года. Базовый сценарий предполагает рост на 27%, оптимистичный - на 23%.

Уже в феврале мощность в первой ценовой зоне подорожала на 25-30% по сравнению с началом года, говорил в апреле замминистра энергетики Вячеслав Кравченко. По его словам, главными факторами стали вводы новых объектов по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), которые обеспечивают инвесторам возврат средств с высокой доходностью, а также перенос доходности ДПМ с 10-15 на 7-10 лет действия договоров.

Средний рост платежа за мощность на уровне 18% в год сохранится в течение 2017-2020 гг. и будет дополнительным сдерживающим фактором социально-экономического развития, считает Василий Киселёв. Удержать цены на электроэнергию в пределах инфляции в 2017-2020 гг. не удастся, говорится в обзоре АКРА. Платежи для потребителей будут расти из-за повышения цен на топливо, опережающего роста спроса, ввода по ДПМ не только тепловых станций, но и АЭС, индексации сетевых тарифов.

Сдержать темпы роста помогут несколько мер, считает Киселев: это продление срока действия ДПМ на АЭС и ГЭС с 25 до 35-45 лет с одновременным снижением базовой величины доходности. Вводить новые АЭС и ГЭС нужно лишь после 2023 года, полагает Василий Киселёв. Это позволит «Росэнергоатому» (осталось ввести по ДПМ четыре объекта из девяти) и «Русгидро» (из-за аварии до сих пор не запущена Загорская ГАЭС-2) оптимизировать долгосрочные инвестпрограммы, исключить возможные штрафы за просрочку вводов, снизить долговую нагрузку. Такие решения уже принимались в отношении АЭС в 2015 году, напоминает он. С другой стороны, считает Киселев, нужно повысить штрафы за недопоставку мощности (эту идею предложило Минэкономразвития), пишут «Ведомости».