Потребительские цены на рыбу мороженую неразделанную за неделю повысились на 0,3%

По данным мониторинга Росрыболовства, с 16 по 22 декабря в оптовом сегменте внутреннего рынка цены на мороженую рыбу демонстрировали разнонаправленную динамику.

На северо-западе наблюдалась положительная динамика цен на пикшу и скумбрию, обусловленная ростом закупок со стороны переработчиков и организаций розничной торговли. Цены увеличилась на 0,6% и 2,2% – до 176 рублей и 138 рублей за килограмм соответственно. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы сохранились на прежнем уровне.

Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную с 10 по 16 декабря повысился на 0,3%.