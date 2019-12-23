Мурманская область. Арктика23.12.19 12:45
Потребительские цены на рыбу мороженую неразделанную за неделю повысились на 0,3%
По данным мониторинга Росрыболовства, с 16 по 22 декабря в оптовом сегменте внутреннего рынка цены на мороженую рыбу демонстрировали разнонаправленную динамику.
На северо-западе наблюдалась положительная динамика цен на пикшу и скумбрию, обусловленная ростом закупок со стороны переработчиков и организаций розничной торговли. Цены увеличилась на 0,6% и 2,2% – до 176 рублей и 138 рублей за килограмм соответственно. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы сохранились на прежнем уровне.
Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную с 10 по 16 декабря повысился на 0,3%.
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